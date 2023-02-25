السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

توزيع جوائز مسابقة بناة المستقبل الإبداعية على الفائزين في عمان

السبت، 25-02-2023 02:49 م

العين المجالي يُشارك في اجتماعات للجمعية البرلمانية في أوروبا

ممم


الوكيل الاخباري - شارك عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، في أعمال الاجتماعات البرلمانية الشتوية في الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE".

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت، استضافت العاصمة النمساوية جنيف الاجتماعات التي عُقدت بين 22 و24 من شهر شباط الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء.


وهدفت الاجتماعات لجمع البرلمانيين من الدول الشركاء المتوسطيين والآسيويين مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة قضايا تتعلق بنهج والتزامات وقيم المنظمة لتعزيز منظومة الأمن والتعاون ما بين الدول الشركاء والأعضاء على مختلف المستويات.


ويذكر أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" تأسست بعد قمة باريس عام 1990، وتضم 323 برلمانيًا يمثلون 56 دولة، ويُشارك الأردن في اجتماعات الجمعية كعضو من الشركاء المتوسطيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

WhatsApp-Image-2021-02-09-at-12.57.02-PM

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

تعبيرية عن الاتجار بالبشر

السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

1677328426115

توزيع جوائز مسابقة بناة المستقبل الإبداعية على الفائزين في عمان

86d33bf62b80b51ec9aa1b319d9c8439

حركة سياحية نشطة بالكرك

طفلهه

المؤبد لأردني وزوجته الأمريكية قتلا طفلهما بالتبني بالماء الساخن