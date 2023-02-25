العين المجالي يُشارك في اجتماعات للجمعية البرلمانية في أوروبا

الوكيل الاخباري - شارك عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، في أعمال الاجتماعات البرلمانية الشتوية في الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE".

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وبحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت، استضافت العاصمة النمساوية جنيف الاجتماعات التي عُقدت بين 22 و24 من شهر شباط الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء.



وهدفت الاجتماعات لجمع البرلمانيين من الدول الشركاء المتوسطيين والآسيويين مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة قضايا تتعلق بنهج والتزامات وقيم المنظمة لتعزيز منظومة الأمن والتعاون ما بين الدول الشركاء والأعضاء على مختلف المستويات.



ويذكر أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE" تأسست بعد قمة باريس عام 1990، وتضم 323 برلمانيًا يمثلون 56 دولة، ويُشارك الأردن في اجتماعات الجمعية كعضو من الشركاء المتوسطيين.

