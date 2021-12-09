العين عبيدات يطالب بتسليم ملف كورونا إلى الجيش

الوكيل الاخباري - طالب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء السابق والعين الحالي الدكتور هايل عبيدات، بتسليم ملف كورونا الى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وذلك "في ظل التخبط والتيه والضبابية في ملف كورونا وتداعياته"، وفق ما نشره عبر صفحته على الفيسبوك.



وقال عبيدات في منشوره: "في ظل التخبط والتيه والضبابية في ملف كورونا وتداعياته .. فقد حان الوقت للعودة إلى البدايات والملاذ الأول وقواتنا المسلحة في إدارة الملف /الأزمة باحتراف فقد كانت وبكل فخر قصة نجاح أردنية".

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وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة في ارتفاعا كبيرا في أعداد إصابات كورونا ونسب الفحوص الإيجابية، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة بإقامة الحفلات الغنائية، والتي شهدت تجاوزات كبيرة بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، بدء من مهرجان جرش وحتى الحفلات الغنائية في العقبة والعاصمة عمان.

وجاء الاصابات تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات في المدارس والجامعات.