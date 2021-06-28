الغاء حظر التجول بشكل كامل عن هذه المناطق بالاردن

الوكيل الاخباري -

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تسري اعتباراً من يوم الخميس القادم القرارات والاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ضمن خطة الوصول الى صيف آمن، من بينها تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشأت والساعة 1 ليلا للافراد.واعتباراً من يوم الخميس سيبدأ العمل بالمثلث الذهبي المعلن عنه سابقاً، لتنشيط الحركة السياحية في موسم الصيف، حيث سيتم الغاء الحظر الجزئي في العقبة والبترا ووادي رم.وسيمنع دخول الزوار إلى العقبة اعتباراً من الخميس إلا بالشروط التالية: تلقي جرعتي لقاح كورونا أو مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من القدوم للعقبة .