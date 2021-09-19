الغانمي يلتقي أبناء الجالية العراقية في عمان

الوكيل الاخباري - نظمت سفارة جمهورية العراق لقاء بين وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونخبة من أبناء الجالية العراقية في الأردن، يمثلون مختلف أطياف الشعب العراقي، للاطلاع على أوضاع الجالية، وأبرز المشاكل التي تواجههم.



وقال السفير العراقي، حيدر العذاري، اليوم الأحد، إن السفارة تعمل بالتعاون مع مديريات وزارة الداخلية العراقية، لاسيما الجوازات والإقامة والحدود والجنسية وغيرها، من أجل تسيير معاملات العراقيين بأسرع ما يمكن، وحل المشكلات العالقة، مشيرا إلى أن الكثير من المعاملات تنجز بأوقات قياسية.

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