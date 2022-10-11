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الثلاثاء، 11-10-2022 03:14 م

الغذاء والدواء: أكثر من 15 علامة أمنية للوصفة الطبية للادوية المخدرة

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الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام تقوم بالرقابة المستمرة للتأكد من الالتزام بالوصفة الأمنية للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة تردبشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها استمرارا لجهودها الرقابية وتنفيذا لرسالتها في ضمان دواء آمن والحد من إساءة استخدامه.

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وقال مهيدات أن المؤسسة تدرس مشروعا لتتبع هذه الأدوية إلكترونيا منذ استيرادها وحتى وصولها للمريض لتجويد نوعية الرقابة عليها.


وأشار إلى أن المؤسسة بادرت بإعداد وتنفيذ مشروع الوصفة الطبية ذات  العلامات الأمنية منذ عام 2021 للحد من تزوير الوصفات الطبية وأختام الأطباء  وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها، وذلك من خلال عدة مراحل أولها الدراسة المطولة من قبل كوادر المؤسسة للوصول إلى مواصفات عالية الجودة تتماشى مع العلامات الأمنية المتبعة عالميا. 

 

وقال إن المؤسسة دعت لعقد عدة اجتماعات مع النقابات المختصة (نقابة  الأطباء ونقابة الصيادلة وإدارة مكافحة المخدرات) لمناقشة المشروع للتوافق  على مواصفات الوصفة وآلية تطبيقها ومناقشة تعديلات الأسس.


وأضاف مهيدات أنه في مراحل لاحقة تم تعديل أسس الوصفات الطبية  والسجلات واستحداث مواصفات أمنية للوصفة ضمن اطار تشريعي يضمن  تطبيقها من قبل جميع الأطباء دون أن يترتب عليها كلفة إضافية على  المواطن وفور تعديل الأسس، وإضافة المادة رقم (6) إليه والتي تنص على أنه  "يشترط أن تكون الوصفة الطبية الخاصة بالمخدرات لاستخدام العيادات  الخاصة نموذج (و2) والوصفة الطبية لأدوية مستحضرات المخدرات الواردة في جدول  رقم (10) نموذج (و  د) والمدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية  المرفقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة  2016 وتعديلاته  تحمل شعار نقابة الأطباء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأن تكون محمية  بعلامات أمنية.


وبيّن أن لهذه الوصفة مواصفات عالمية تزيد على (15) علامة أمنية تضاهي  العلامات الأمنية الموجودة على العملات النقدية ومنها (علامة الهولوجرام،  العلامة المائية ثنائية الأبعاد متقلبة الألوان، الورق المصنوع من عجينة ذات  شعيرات غير منتظمة مرئية تحت الأشعة فوقالبنفسجية، العلامة الحرارية  التي تختفي عند تعرضها للحرارة وتعود بعد فترة من الزمن، والعديد من العلامات المشفرة، والكتابات المجهرية)، كما أن هناك علامات مخفية موجودة لدى  المختصين فقط.

 




 

 


 

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