الغذاء والدواء: إتلاف 104 أطنان من الأسماك منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أكّد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، أنّ المؤسسة أتلفت 104 أطنان من الأسماك منذ بداية العام الحالي.

وقال مهيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم اتلاف 75 طن من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي.

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وتشير احصائيات المؤسسة أنه تم اتلاف أو إعادة تصدير 25 طنا من الأرز، و246 طنا من المكسرات، و115 طنا من البقول، و70 طنا من الحبوب منذ بداية العام.



ودعا مهيدات إلى ضرورة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية استنادا الى احكام المادتين رقم (5) و (7) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة بين الجهات الوطنية والمواطن ويعد تشكيكا في عمل المؤسسة ومهنية كوادرها.