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الأحد، 09-04-2023 10:31 ص

الغذاء والدواء: إتلاف 45 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية و 23 ألف لتر من العصائر الرمضانية

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 42 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 217 منشأة أخرى عن العمل، وذلك ضمن 3879 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم اول أمس الجمعة.

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وقال مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال جولاتها ما يزيد عن 45 ألف كيلو غرام من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، وما يزيد عن 4 آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة وما يزيد عن 23 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 66 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.


تواصل المؤسسة، تنفيذ حملتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان التي تستهدف تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، استمرارًا للجهود الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، والواتس آب على الرقم (0795632000).


 




 

 


 

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