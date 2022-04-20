الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن فرق المؤسسة الرقابية أتلفت خلال جولاتها كمية من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد عن 5 طن معظمها من اللحوم والدجاج بالإضافة إلى ما يزيد عن ألفي لتر من المواد السائلة بما فيها عصائر رمضانية وألبان، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

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وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة أغلقت 6 منشآت غذائية مخالفة شملت ملاحم ومخابز ومطاعم لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 40 منشأة لمخالفات متنوعة منها إذابة أسماك مجمدة، و أنذرت 665 منشأة.



وأشار إلى سحب نحو 112 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري، منوهاً إلى انه نفذت فرق الرقابة 1400 جولة تفتيشية.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

