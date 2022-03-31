الغذاء والدواء : إتلاف 50 طن مواد غذائية مخالفة خلال اسبوع

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات مواصلة المؤسسة لتنفيذ حملتها الرقابية على مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة وحسب خطة المؤسسة الرقابية الخاصة بشهر رمضان المبارك.



وقال مهيدات الخميس إن الفرق الرقابية المختصة التابعة للمؤسسة نفذت خلال الحملة التي لا تزال مستمرة ما مجموعه 700 جولة رقابية لمستودعات المواد الغذائية توزعت على مختلف محافظات المملكة، كما أتلفت كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 50 طن من المواد الصلبة و634.5 لتر من المواد الغذائية السائلة خلال الأسبوع الماضي.

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