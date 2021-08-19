الغذاء والدواء: إجازة اللقاحات لم يتجاوز 15 يوما

الوكيل الإخباري - أكّد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وجمعيات المرضى لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن الدوائي والغذائي.

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ودعا المهيدات، خلال استضافته رئيسة الائتلاف الصحي لحماية المريض هيفاء البشير، وأعضاء الهيئة الإدارية للائتلاف، في مقر المؤسسة، اليوم الخميس، إلى ضرورة تمثيل وإشراك خبراء وممثلي الجمعيات المعنية بحماية المريض في لجان المؤسسة المعنية برسم السياسات والقرارات، وبما يلبي احتياجات المرضى.



وذكر بيان عن المؤسسة أن مهيدات عرض خلال اللقاء، ملخصًا لإنجازات المؤسسة خلال جائحة كورونا، حيث أوضح أن الجائحة شكّلت فرصة حقيقية لتميّز القطاع الدوائي والغذائي، من خلال استحداث 56 مصنع كمامات و51 مصنع معقّمات، لإنتاج هذه المستلزمات بمواصفات ومعايير عالمية، وتحقيق اكتفاء ذاتي منها وتصديرها الى الأسواق الخارجية.



ومن الإنجازات، بحسب المهيدات، عدم انقطاع أي دواء سواء من أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية العلاج والوقاية من كورونا، وتسجيل عدد غير مسبوق من الأدوية نتيجة القرارات التي اتخذت لتسريع الإجراءات، وتخفيض سعر نحو 1200 صنف دوائي محلي ومستورد، وتصنيع دواء شحيح خلال أسبوعين وتوفيره في الصيدليات، ما أثبت القدرة على تصنيع الدواء عند الحاجة له بعد الخضوع لكافة الفحوصات والتحاليل.



وأضاف أن المؤسسة سارعت إلى إنجاز أسس الاستخدام الطارئ، وتسجيل المطاعيم التي تقدّمت بطلب الإجازة خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 15 يوما من تاريخ التقدّم أصوليا للمؤسسة.



وبيّن المهيدات، أن المؤسسة شاركت بشكل واضح في رصد المخزون الوطني من الأغذية، وتحديدا السلع الغذائية الأساسية لضمان توفّرها، كما شاركت مع مؤسسة المواصفات والمقاييس في تعديل بعض القواعد الفنية لإتاحة المجال أمام الاستيراد والمحافظة على المخزون الآمن.



إلى ذلك، أثنت رئيسة الائتلاف الصحي لحماية المريض هيفاء البشير، على مؤسسة الغذاء والدواء كمؤسسة وطنية رائدة، و بجهودها التي تستحق الاشادة لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث تمكّنت من توفير كافة الاحتياجات من غذاء ودواء ومستلزمات آمنة خلال الجائحة، ما أسهم في طمأنينة المواطن.



وثمّنت البشير، مبادرة مدير عام المؤسسة بالدعوة لإشراك خبراء وممثلي الجمعيات المعنية بحماية المريض في لجان المؤسسة المعنية برسم السياسات والقرارات التي تلبي احتياجات المرضى.



وقدّمت البشير للمؤسسة نسخة من الميثاق الوطني الأردني لحقوق المريض، والذي يتضمن أخلاقيات الخدمة الصحية والدوائية.

