الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

تراجع أسعار الذهب عالميا

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

توضيح حكومي حول تعرفة الكهرباء الجديدة

فرنسا تدرج بلدان عربيان في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا

الخميس، 19-08-2021 01:53 م

الغذاء والدواء: إجازة اللقاحات لم يتجاوز 15 يوما

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - أكّد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وجمعيات المرضى لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن الدوائي والغذائي.

اضافة اعلان


ودعا المهيدات، خلال استضافته رئيسة الائتلاف الصحي لحماية المريض هيفاء البشير، وأعضاء الهيئة الإدارية للائتلاف، في مقر المؤسسة، اليوم الخميس، إلى ضرورة تمثيل وإشراك خبراء وممثلي الجمعيات المعنية بحماية المريض في لجان المؤسسة المعنية برسم السياسات والقرارات، وبما يلبي احتياجات المرضى.


وذكر بيان عن المؤسسة أن مهيدات عرض خلال اللقاء، ملخصًا لإنجازات المؤسسة خلال جائحة كورونا، حيث أوضح أن الجائحة شكّلت فرصة حقيقية لتميّز القطاع الدوائي والغذائي، من خلال استحداث 56 مصنع كمامات و51 مصنع معقّمات، لإنتاج هذه المستلزمات بمواصفات ومعايير عالمية، وتحقيق اكتفاء ذاتي منها وتصديرها الى الأسواق الخارجية.


ومن الإنجازات، بحسب المهيدات، عدم انقطاع أي دواء سواء من أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية العلاج والوقاية من كورونا، وتسجيل عدد غير مسبوق من الأدوية نتيجة القرارات التي اتخذت لتسريع الإجراءات، وتخفيض سعر نحو 1200 صنف دوائي محلي ومستورد، وتصنيع دواء شحيح خلال أسبوعين وتوفيره في الصيدليات، ما أثبت القدرة على تصنيع الدواء عند الحاجة له بعد الخضوع لكافة الفحوصات والتحاليل.


وأضاف أن المؤسسة سارعت إلى إنجاز أسس الاستخدام الطارئ، وتسجيل المطاعيم التي تقدّمت بطلب الإجازة خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 15 يوما من تاريخ التقدّم أصوليا للمؤسسة.


وبيّن المهيدات، أن المؤسسة شاركت بشكل واضح في رصد المخزون الوطني من الأغذية، وتحديدا السلع الغذائية الأساسية لضمان توفّرها، كما شاركت مع مؤسسة المواصفات والمقاييس في تعديل بعض القواعد الفنية لإتاحة المجال أمام الاستيراد والمحافظة على المخزون الآمن.


إلى ذلك، أثنت رئيسة الائتلاف الصحي لحماية المريض هيفاء البشير، على مؤسسة الغذاء والدواء كمؤسسة وطنية رائدة، و بجهودها التي تستحق الاشادة لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث تمكّنت من توفير كافة الاحتياجات من غذاء ودواء ومستلزمات آمنة خلال الجائحة، ما أسهم في طمأنينة المواطن.


وثمّنت البشير، مبادرة مدير عام المؤسسة بالدعوة لإشراك خبراء وممثلي الجمعيات المعنية بحماية المريض في لجان المؤسسة المعنية برسم السياسات والقرارات التي تلبي احتياجات المرضى.


وقدّمت البشير للمؤسسة نسخة من الميثاق الوطني الأردني لحقوق المريض، والذي يتضمن أخلاقيات الخدمة الصحية والدوائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محكمة عمان

مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

مطرقه

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

1629375422020

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

عسيوي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

طلبة 5

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

7202128202930731772142

توضيح حكومي حول تعرفة الكهرباء الجديدة

أخبار متعلقة
امن عام

مديرية الأمن العام تواصل حملتها لتطعيم مرتّباتها ضد كورونا -صور

60ed5bea11086

الغذاء والدواء لـ الوكيل: مطاعيم كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

لقاح

خلية الأزمة: الإعلان عن نوع لقاح كورونا في كافة مراكز المملكة

هواري 1

الهواري : نتجه لعودة آمنة ومستمرة للتعليم الوجاهي

لقاح

مراكز تطعيم مَن أعمارهم 18 عاما فما فوق

7202122181846100113110

تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا