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الإثنين، 05-12-2022 11:30 ص

الغذاء والدواء: إجراءات مشددة لحصر استيراد المستلزمات الطبية

ممم


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات على أن المؤسسة من خلال مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية اتخذت جملة من الإجراءات النوعية لتعزيز مراقبة وتتبع عملية استيراد وتداول المستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضمن حصر استخدامها في المؤسسات المرخصة أصوليا والتداول الآمن لها حفاظاً على صحة وسلامة مستخدميها.اضافة اعلان


وبين مهيدات، في بيان اليوم الاثنين، أن المؤسسة طورت عدة إجراءات رقابية مشددة بهذا الصدد، حيث تقرر عدم إنجاز أي فاتورة استيراد لأجهزة ( الليزر ) بجميع أنواعها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة على هذه الفواتير لضمان حصر استخدام أجهزة ليزر في مركز تجميل مرخصة.

وأضاف، أن المؤسسة أكدت على مستوردي المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات بضرورة الاحتفاظ بفواتير الاستيراد وقوائم البيع الخاصة بكل عملية استيراد خاصة ( حقن الفيلر filler ) والتي تحدد الجهة المباع لها لضمان استخدامها من قبل الجهات المصرح لها.

وعممت المؤسسة، على منتجي ومستوردي مستحضرات التجميل بضرورة تزويد المؤسسة بتنازل موقع ومصدق بنكي من الوكيل السابق في حال تم تقديم طلب تغيير نقل وكالة خاصة بمستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية.

 




 

 


 

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