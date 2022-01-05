الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-01-2022 01:35 م

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - ضمن حملة رقابية موسعة على مستحضرات التنحيف ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كمية من مستحضرات التنحيف المزورة وغير المجازة تحمل اسم Smart Slim و Fat Burner.

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وقال مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، إن فرق المؤسسة الرقابية ومن خلال عمليات التحري والمتابعة المكثفة ضبطت القائمين على عملية التزوير بإضافة مادة Sibutramine الخطرة والمحظورة عالميًا ، واضافة بطاقة بيان تشير إلى إنتاجه خارج المملكة فضلا عن الترويج له عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي .


وأضاف أن فرق المؤسسة المختصة تحفظت على كافة المواد المضبوطة وباشرت بإجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


وتهيب المؤسسة بالاخوة المواطنين ممن قاموا بشراء هذه المستحضرات بالتوقف عن استخدامها على الفور حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما تدعو إلى عدم استخدام أدوية التنحيف بشكل عشوائي خصوصا مجهولة المكونات، محذرة كذلك مروجي هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الإجتماعي من التهاون في بيعها وتحت طائلة المساءلة.


هذا وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080)


 




 

 


 

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