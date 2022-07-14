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الخميس، 14-07-2022 11:20 ص

الغذاء والدواء: إغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين خلال العيد

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء منشأتين غذائيتين مخالفتين شملت مطعمًا شعبيًا ومشغلًا للحلويات وذلك ضمن نتائج حملة المؤسسة الرقابية الشاملة لمختلف مناطق المملكة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن الحملة شملت تنفيذ نحو 460 زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية متنوعة في مختلف محافظات المملكة، وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال نظام المناوبات الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة والتفتيش أوقفت 37 منشأة غذائية عن العمل، وأنذرت 131 منشأة فيما أتلفت كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 2 طن، معظمها منتهية الصلاحية.


‏‎وأضاف، أن أبرز السلبيات الحرجة التي استدعت الإغلاق تمثلت بتدني مستوى الإلتزام بالاشتراطات الصحية في المنشآت، والتداول بمواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير معروفة المصدر.


ويذكر أن الإجراءات الرقابية المشددة جاءت استمرارًا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين، وتنفيذًا لحملتها الخاصة بفترة عيد الأضحى المبارك والتي ركزت على تكثيف عمليات الرقابة الميدانية والتتبع واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها من خلال مختلف فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.


 




 

 


 

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