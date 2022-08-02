الغذاء والدواء: إغلاق 162 موقعا إلكترونيا تروّج للأدوية ومواد التجميل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه تم إغلاق 162 موقعا إلكترونيا تروّج للأدوية ومواد التجميل وخصوصا أدوية التنحيف، والمنشطات، والمستحضرات والفيتامينات.وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن العمل جارٍ على إغلاق المواقع المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية (وحدة الجرائم الإلكترونية)، لافتة إلى أنها تعاملت مع 244 شكوى بهذا الشأن.وأضافت أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق المؤسسة على الصناعات الدوائية بلغت 67 زيارة في الأردن، و3 زيارات خارجية خلال النصف الأول من العام الحالي.وأشارت المؤسسة إلى أن عدد مصانع الأدوية المحلية المعتمدة داخل الأردن 27 مصنعا.وبيّنت أن السوق المحلي الدوائي مفتوح للاستثمارات الدوائية، مؤكدة أن ترخيص وموافقات مصنع الدواء أصبحت من مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويحكمه نظام ترخيص مصانع الأدوية رقم 11 لسنة 2016 وتعليمات ترخيص مصانع الأدوية لسنة 2018 وهو ما يسهل عملية الترخيص والاستثمار.