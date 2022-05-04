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الغذاء والدواء: إغلاق 20 منشأة غذائية وإيقاف 209 عن العمل خلال رمضان

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الأربعاء، 04-05-2022 03:02 م

الغذاء والدواء: إغلاق 20 منشأة غذائية وإيقاف 209 عن العمل خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة غذائية مخالفة وأوقفت 209 أخرى عن العمل فيما أنذرت 2411 في مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن نتائج حملتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات إن الإغلاقات والإيقافات تمت من خلال تنفيذ فرق المؤسسة الرقابية ل 5340 زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية متنوعة في مختلف محافظات المملكة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها استنادا إلى قانون الرقابة على الغذاء.


وأشار إلى إن المؤسسة أتلفت كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 17.5 طن بالإضافة إلى ما يزيد عن 11 ألف لتر من المواد السائلة، معظمها منتهية الصلاحية أو غير معروفة المصدر أو معروضة خارج المنشآت الغذائية.


‏‎وبين مهيدات أن أبرز السلبيات الحرجة التي استدعت الإغلاق تمثلت بتدني مستوى النظافة والصيانة في المنشآت وتداول مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد وعرض المواد الغذائية خارج المنشآت على الرصيف والتداول بمواد غذائية منتهية الصلاحية أو غير معروفة المصدر وعدم كفاءة ثلاجات التجميد والتبريد.


وأضاف أن فرق الرقابة التابعة للمؤسسة سحبت 281 عينة من الأغذية المتداولة في الأسواق  لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.


ولفت مهيدات إلى انخفاض نسبة السلبيات الحرجة مقارنة بالأعوام الأخيرة نتيجة عمليات التتبع والرقابة المستمرة من قبل المؤسسة وتعزيز التوعية والتثقيف في ممارسات التعامل مع الأغذية و تداولها وتفعيل أنظمة الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية.

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