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الثلاثاء، 26-07-2022 10:11 ص

الغذاء والدواء: إغلاق 20 منشأة وحجز 12 طن من الأغذية المخالفة

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 20 منشأة غذائية مخالفة وأوقفت 94 منشأة عن العمل وذلك ضمن نتائج المسوحات والجولات الميدانية لخلية التفتيش والمراقبة اليومية المشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات التي تشكل بؤرًا ساخنة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن مفتشي الخلية نفذوا منذ انطلاق خلية التفتيش منتصف الشهر الماضي، 626 كشفا على منشآت غذائية متنوعة من مطاعم ومخابز ومحال حلويات وملاحم ومحال ومعامل ألبان وأجبان ومراكز بيع مواد غذائية ومتاجر في مختلف محافظات المملكة إضافة إلى كشوفات ميدانية على الصيدليات.


وأشار مهيدات إلى أن الكشوفات الميدانية صاحبها إجراءات رقابية مشددة شملت إغلاق المنشآت المخالفة وإيقافها عن العمل وحجز كمية من الأغذية المخالفة قدرت بنحو 12 طن، وإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قدرت بنحو 2 طنا، فضلًا عن سحب نحو 100 عينة من الأغذية المتداولة والوجبات الجاهزة ومدخلات إنتاجها لغايات تحليلها مخبريًا في مختبرات المؤسسة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية.


وأضاف أن خلية التفتيش تواصل عملياتها ومهامها الرقابية ضمن خطة عمل ممنهجة تعزيز وتكثيف لجهود المؤسسة الرقابية الروتينية وحملاتها الرقابية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش في مختلف فروع المؤسسة في محافظات المملكة وما يرتبط بذلك من عمليات مراقبة وتتبع نوعية، لضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين.

 




 

 


 

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