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الأحد، 05-12-2021 09:10 ص

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول مستحضر تجميلي و وقف استيراده

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة ألغت اجازة تداول المستحضر التجميلي كريم Golden Pearl وأوقفت استيراده لاحتوائه على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها. 

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وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الأحد، أن المؤسسة و بالتعاون مع الجهات المختصة بما فيها نقابة مستوردي مواد التجميل ونقابة الصيادلة عملت على حصر وسحب جميع التشغيلات المتداولة بالسوق المحلي للمستحضر المذكور . 


وأشار مهيدات أن هذه الإجراءات جاءت ضمن برنامج رصد متخصص بالتحري عن مادة الزئبق في كريمات تفتيح البشرة المتداولة بالسوق المحلي وسحب عينات من المستحضر المذكور للتأكد من سلامته ومأمونيته، حيث أظهرت نتائج التحليل المخبري لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية احتواء المستحضر على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها مما قد يشكل خطورة على صحة مستخدمي المنتج. 


وفي السياق ذاته تهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى حول مثل هذه المستحضرات وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000


 




 

 


 

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