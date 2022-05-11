الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

الوكيل الإخباري - أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء (1) منشأة غذائية مخالفة وأوقفت (36) منشأة أخرى عن العمل، فيما أنذرت 266 في مختلف مناطق المملكة خلال فترة عيد الفطر وذلك ضمن نتائج حملة المؤسسة الرقابية الخاصة بهذه الفترة.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن الإغلاقات والإيقافات تمت من خلال تنفيذ فرق المؤسسة الرقابية لما يزيد عن 431 زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية متنوعة في مختلف محافظات المملكة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها استنادا إلى قانون الرقابة على الغذاء.



وأشار مهيدات إن المؤسسة أتلفت كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 774 كغم، و نحو 8 لتر من المواد السائلة معظمها منتهية الصلاحية أو غير معروفة المصدر أو معروضة خارج المنشآت الغذائية.



‏‎وبين مهيدات أن أبرز السلبيات الحرجة التي استدعت الإغلاق تمثلت بمخالفة تعليمات اعداد وبيع الشاورما مثل اطفاء النار تحت سيخ الشاورما ومخالفة تعليمات تحضير الثومية وتدني مستوى النظافة والتداول بمواد غذائية منتهية الصلاحية.



وأضاف أن فرق الرقابة التابعة للمؤسسة سحبت 19 عينة من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.



ويذكر أن الإجراءات الرقابية المشددة جاءت استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية وتنفيذا لحملتها الخاصة بفترة عيد الفطر والتي ركزت على تكثيف عمليات الرقابة والتتبع على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال نظام المناوبات الصباحية والمسائية واستقبال شكاوى الإخوة المواطنين ومتابعتها.

