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الأحد، 19-03-2023 03:50 م

الغذاء والدواء : استخدام البيض الطازج في تصنيع مادة المايونيز ممنوع وغير مسموح

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الوكيل الإخباري - قال مدير الغذاء والدواء لفرع إربد المهندس أحمد الشياب، أن استخدام البيض الطازج في تصنيع مادة المايونيز ممنوع وغير مسموح، وإذا ضبط استعماله بأي مطعم يستدعي إغلاقه فورا، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار السالمونيلا التي تسبب تسممات غذائية، مشيرا إلى وجود بدائل عن ذلك من خلال استخدام البيض المجفف في صناعة المايونيز، وهو مسموح به. 

وبين خلال محاضرة توعوية حول الطرق السليمة لتحضير وإعداد الشاورما وفقا للشروط والمعايير الصحية المعتمدة لدى المؤسسة بما يضمن توفير غذاء سليم وآمن  إن موضوع المحاضرة مهم للغاية، لأنه يستهدف قطاعا حيويا يتعامل مع مادة الدجاج التي تصنف من أكثر مواد الغذاء حساسية، وإن تقديم إرشادات لأصحاب المطاعم حول تحضير الشاورما بطرق آمنة وسليمة، من شأنه توفير غذاء سليم بعيدا عن أي إشكالات أو حالات تسمم.

وشدد على أن استخدام دجاج النتافات ممنوع أيضا في صناعة الشاورما، داعيا أصحاب المطاعم إلى التقيد بمتطلبات المؤسسة الصحية وتلافي السلبيات لضمان توفير غذاء نظيف وسليم.

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وأكد أن المؤسسة تحرص على تزويد أصحاب المطاعم، بالمعلومات العلمية والاشتراطات الواجب توفيرها أثناء تحضير الشاورما للارتقاء بهذه المهنة، نظرا للإقبال المتزايد على شراء الغذاء من المطاعم، وهو أمر يتطلب التزاما بالمعايير الصحية المحددة من الغذاء والدواء بما يضمن تداول غذاء سليم.

 




 

 


 

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