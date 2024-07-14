الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

توضيح حكومي حول ارتفاع الأسعار وإجراءات لتقليل أثرها على المواطنين

الملك: أشعر بصدمة وغضب شديدين بسبب المحاولة الشنيعة لاغتيال ترامب

وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات للانتخابات النيابية

المستقلة للانتخاب ترصد 618 مخالفة دعائية انتخابية

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بحدب يارين

وزيرة صهيونية: نتنياهو ربما يكون هدفاً لمحاولة اغتيال

القبض على 20 تاجرا ومروجا للمخدرات وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة

وفاة طبيبين أردنيين - " أسماء و صورة "

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من الزرقاء

الأحد، 14-07-2024 07:45 م

الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

HAlgR7ShN1aAM9Y2clb92gtUTjWMAC3YCCaMoURY


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أنه لم تسجل أي حالة تزوير أدوية في المملكة على امتداد سلسلة توريدها.

اضافة اعلان


وقال خلال افتتاحه ندوة حوارية حول مخاطر الأدوية المزورة نظمتها نقابة الصيادلة بالتعاون مع المؤسسة ودائرة الجمارك، إن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تعمل بالشراكة مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية على التتبع الحثيث وإحباط أي محاولات لإدخال بعض المواد لغايات الاستخدام الشخصي بكميات تجارية وضبطها قبل تداولها حفاظا على صحة المواطن لما لذلك من آثار سلبية على الاستثمار في القطاع الدوائي وعلى هذا القطاع المتقدم.


وأضاف أن الأدوية المتداولة في المملكة آمنة وتُطبق سياسات محددة للحفاظ على الأمن الدوائي كونه رسالة وطنية وجزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، لافتا إلى السعي المتواصل لتوطين الصناعات الدوائية بما يعزز من توفر الأدوية وبأسعار مناسبة، ودعم المؤسسة المتواصل لأي توجه بهذا الصدد من مختلف الشركاء سواء دائرة الجمارك أو النقابة أو القطاع الدوائي لما فيه المصلحة الوطنية.


وأوصى مهيدات خلال ترؤسه جلسة حوارية عقدت على هامش الندوة، بتطبيق نظام تتبع الأدوية، واستحداث منصة على موقع المؤسسة الإلكتروني لبث أهم الإرشادات بخصوص الأمن الدوائي وسلامة ومأمونية الدواء.


ودعا إلى تعزيز الكوادر الصيدلانيّة العاملة تحت مظلة المؤسسة في جناح الركاب للكشف على إرساليات الأدوية، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي قضايا الأمن الدوائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720971346181

الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية

6693e159aa2b1

توضيح حكومي حول ارتفاع الأسعار وإجراءات لتقليل أثرها على المواطنين

1720970087790

ورشة بالرمثا عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب

1000512465

مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية والجامعة الأردنية

1720965666978

مواطنون يطالبون باستبدال خط المياه الناقل لمنطقة حوشا

35381378_2140991156132239_2335147257541689344_n-12

الملك: أشعر بصدمة وغضب شديدين بسبب المحاولة الشنيعة لاغتيال ترامب

أخبار متعلقة
638565011101218478

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

1720723401861

"التخطيط" تعقد اجتماع حوار سياسة التنمية الاقتصادية السابع بين الأردن واليابان

1719773894059

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c

تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

d2a9df0a-2df0-44fd-9d84-ac0b15c7a7f3

البرلمان العربي يشيد بموقف الأردن الرافض لإرسال قوات إلى غزة

1718724300438

متحف التاريخ الطبيعي في "اليرموك" توثيق لبيئة الأردن