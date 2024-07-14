الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أنه لم تسجل أي حالة تزوير أدوية في المملكة على امتداد سلسلة توريدها.

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وقال خلال افتتاحه ندوة حوارية حول مخاطر الأدوية المزورة نظمتها نقابة الصيادلة بالتعاون مع المؤسسة ودائرة الجمارك، إن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة تعمل بالشراكة مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية على التتبع الحثيث وإحباط أي محاولات لإدخال بعض المواد لغايات الاستخدام الشخصي بكميات تجارية وضبطها قبل تداولها حفاظا على صحة المواطن لما لذلك من آثار سلبية على الاستثمار في القطاع الدوائي وعلى هذا القطاع المتقدم.



وأضاف أن الأدوية المتداولة في المملكة آمنة وتُطبق سياسات محددة للحفاظ على الأمن الدوائي كونه رسالة وطنية وجزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، لافتا إلى السعي المتواصل لتوطين الصناعات الدوائية بما يعزز من توفر الأدوية وبأسعار مناسبة، ودعم المؤسسة المتواصل لأي توجه بهذا الصدد من مختلف الشركاء سواء دائرة الجمارك أو النقابة أو القطاع الدوائي لما فيه المصلحة الوطنية.



وأوصى مهيدات خلال ترؤسه جلسة حوارية عقدت على هامش الندوة، بتطبيق نظام تتبع الأدوية، واستحداث منصة على موقع المؤسسة الإلكتروني لبث أهم الإرشادات بخصوص الأمن الدوائي وسلامة ومأمونية الدواء.



ودعا إلى تعزيز الكوادر الصيدلانيّة العاملة تحت مظلة المؤسسة في جناح الركاب للكشف على إرساليات الأدوية، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي قضايا الأمن الدوائي.