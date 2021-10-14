الغذاء والدواء: الرصد أكد سلامة غالبية المنتجات بالأسواق

الوكيل الاخباري- صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تنفذ برامج رصد دورية لمجموعة مختارة من الأغذية المتداولة للتحقق من سلامتها وجودتها وتحديد أهم المخاطر الصحية المحتملة وتحليل أسبابها علميًا، مشيرًا إلى أن نتائج برامج الرصد الدورية التي تنفذها المؤسسة تؤكد سلامة وجودة غالبية المنتجات الغذائية في الأسواق.

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وأشار مهيدات أن المؤسسة نفذت مؤخرًا برنامج رصد متخصص استهدف رصد السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) في المكسرات المحمصة والنيئة المتداولة والمواد الغذائية المحتوية على المكسرات حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته (98.5%) من العينات مطابقة ولا تتجاوز نسبة الافلاتوكسين فيها الحدود المسموح بها.

وأضاف مهيدات انه هناك برامج رصد لمتبقيات المبيدات الزراعية في مجموعة مختارة من الأغذية وهو برنامج رصد سنوي شمل (896) عينة وأظهرت نتائجه أن (93.8%) من إجمالي العينات مطابقة فيما بلغت نسبة العينات المخالفة (6.2%)، بالإضافة إلى برنامج رصد متبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية الحيوانية ومنتجاتها شمل فحص 34 نوع من المركبات الدوائية ونواتجها الأيضية في 95 عينة لحوم دواجن، سُحبت بشكل عشوائي من المسالخ والأسواق المحلية حيث أظهرت النتائج أن (86%) من العينات مطابقة للقاعدة الفنية.



وأكد مهيدات على أن المواد الغذائية المستوردة للمملكة بما فيها الأسماك يتم استهدافها بنسبة 100% ويتم التعامل معها على أنها مواد عالية الخطورة ولا يسمح بدخولها وتداولها الا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية وصدور النتائج التي تثبت مطابقتها للقواعد الفنية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرًا إلى أن نسبة المواد الغذائية المخالفة لا تتجاوز (0.02%) من إجمالي المواد الغذائية المستوردة.



ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة أصدرت تعليمات تمنع وجود الزيوت المتحولة في الالبان ومنتجاتها وتنفذ حملات رقابية موسعة وعلى مدار الأربع وعشرين الساعة تستهدف الكشف على مصانع ومعامل الألبان ومشتقاتها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من المواد الأولية المستخدمة في انتاجها والتأكد من الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج وأن تكون الدهون من أصل المنتج.