الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب تنظم حفل اعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

شاهد : حادث سير غريب في الاردن - صورة

اختتام دورة الأمن والحماية الخاصة في مديرية أمن وحماية المطارات

اختتام دورة لأعوان مكافحة المخدرات

السفيرة البريطانية تطلق المرحلة الثانية من شراكة جامعتي

كريشان يُكرّم عامل وطن عثر على 67 ألف دينار وأعادها إلى صاحبها

مجلس التعليم العالي يقر أعداد المقبولين بالجامعات للعام الدراسي 2023-2024

العمل تحذر من تشغيل العمال تحت أشعة الشمس

الخميس، 10-08-2023 03:37 م

الغذاء والدواء: السوق الأردني خالي من دواء سعال الأطفال الملوث "كولد اوت'"

WhatsApp Image 2023-08-10 at 15.36.57


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدم توفر دواء "كولد أوت" لعلاج سعال الأطفال في السوق المحلي، وذلك بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن هذا الدواء.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أنها تتابع باهتمام جميع التقارير والبلاغات المتعلقة بوجود أدوية سائلة للأطفال تحتوي على نسب مرتفعة من مواد "إيثيلين جليكول" و"داي إيثيلين جليكول".

ومنذ صدور تحذيرات منظمة الصحة العالمية، اتخذت المؤسسة إجراءات عدة لضمان عدم توفر هذه الأدوية في السوق الأردني، وضمان سلامة جميع الأدوية المستخدمة للأطفال والتي يجري تداولها، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة داخل الأردن وعالميًا.

يشار ان منظمة الصحة العالمية قد حذرت مسبقاً من تداول شحنة ملوثة من دواء سائل يستخدم لمعالجة السعال، تم اكتشافها في العراق وتعود إلى شركة هندية معروفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
555555

المستقلة للانتخاب تنظم حفل اعمال ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

5

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

82023318162284866825

شاهد : حادث سير غريب في الاردن - صورة

rrr

اختتام دورة الأمن والحماية الخاصة في مديرية أمن وحماية المطارات

yyy

اختتام دورة لأعوان مكافحة المخدرات