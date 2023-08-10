الغذاء والدواء: السوق الأردني خالي من دواء سعال الأطفال الملوث "كولد اوت'"

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدم توفر دواء "كولد أوت" لعلاج سعال الأطفال في السوق المحلي، وذلك بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن هذا الدواء.وأوضحت المؤسسة بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أنها تتابع باهتمام جميع التقارير والبلاغات المتعلقة بوجود أدوية سائلة للأطفال تحتوي على نسب مرتفعة من مواد "إيثيلين جليكول" و"داي إيثيلين جليكول".ومنذ صدور تحذيرات منظمة الصحة العالمية، اتخذت المؤسسة إجراءات عدة لضمان عدم توفر هذه الأدوية في السوق الأردني، وضمان سلامة جميع الأدوية المستخدمة للأطفال والتي يجري تداولها، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة داخل الأردن وعالميًا.يشار ان منظمة الصحة العالمية قد حذرت مسبقاً من تداول شحنة ملوثة من دواء سائل يستخدم لمعالجة السعال، تم اكتشافها في العراق وتعود إلى شركة هندية معروفة.