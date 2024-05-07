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الثلاثاء، 07-05-2024 01:07 م

الغذاء والدواء: العلاج "PRX T-33" لتقشير البشرة المتواجد بمراكز التجميل مجاز وآمن

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن المادة "PRX T-33" المستخدمة لمعالجة الكلف والتصبغات المفرطة الناتج عن الالتهابات في البشرة لدى مراكز التجميل في الاردن مجازة وآمنة .

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وأضافت المؤسسة اليوم الخميس، رداً على استفسار "الوكيل الاخباري" أنه يتم مراقبة كل شحنة قادمة من هذه المادة وإخضاعها للفحص المخبري والموافقة على تداولها بعد أن تثبت مطابقتها لكافة المواصفات والمعايير التي تضمن جودة وكفاءة ومأمونية المستلزم بشكل اصولي حسب الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسة.


وتابعت " يجب استخدام المادة "PRX T-33" تحت إشراف طبي وعدم استخدامها نهائيا في المنازل أو من قبل أشخاص غير مختصين".


وأكدت أن العلاج يحتوي على مادة التراي كلور أسيتيك وهي مادة يمكن أن تؤدي إلى حروق البشرة في حال تم استخدامها بشكل خاطئ.


 




 

 


 

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