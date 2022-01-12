الغذاء والدواء: الفحص المنزلي للكشف عن كورونا غير معتمد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الفحص الذاتي المنزلي للكشف عن كورونا غير معتمد لغاية الآن في وزارة الصحة .

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وأضافت المؤسسة اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الفحص الذاتي المنزل للكشف عن كورونا لا يسمح استيراده وبيعه في الأسواق المحلية .



ونوهت أنه يتم التفتيش والمتابعة بشكل دوري ومكثف من قبل كادر التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات بالمؤسسة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات.



ودعت المؤسسة المواطنين في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى حول تلك المنتجات وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000"



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قالت إنّ اختبارات كورونا السريعة التي تُجرى في المنزل قد تكون أقل حساسية للكشف عن متحوّر فيروس كورونا "أوميكرون".

