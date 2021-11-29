الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في البلدة القديمة من القدس

إضراب اليوم الواحد.. 161 مدرسة وكالة توقفت عن التعليم اليوم

القطاع السياحي يبدأ بتلقي جرعة كورونا الثالثة .. غداً

أسكتلندا تسجل أول إصابات بأوميكرون

تحذير في مصر من متحور كورونا الجديد

الصين تعود للإغلاقات في شمالي البلاد بعد عودة إصابات كورونا

انتشار سريع في عدوى كورونا وموجة رابعة متوقعة في جنوب إفريقيا

اخصائي فيروسات روسي يتحدث عن طرق إيقاف تفشي سلالة أوميكرون

الوكيل ينشر النص الكامل لمشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

أسعار الذهب الاثنين 29/ 11/ 2021

الإثنين، 29-11-2021 10:27 ص

الغذاء والدواء: القائمة المتداولة عن غشاشي زيت الزيتون قديمة

0L5A1367 - Copy


الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة لم تصدر القائمة المتداولة أخيرا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "غشاشو زيت الزيتون، نقلًا عن الغذاء والدواء".

اضافة اعلان


وأوضح مهيدات، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة، اليوم الاثنين، أن القائمة قديمة تعود لعام 2017 ولا تمت لموسم زيت الزيتون الحالي بصلة.


ودعا إلى ضرورة تحرّي الدقة والرجوع للمؤسسة للتأكّد من صحة مثل هذه القوائم قبل تداولها، تجنبًا لتضليل المواطن والتشكيك بالمُنتج الوطني وأمانة التاجر أو المنشأة على حد سواء.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أية شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c22e17e6-5aab-4a67-88ac-b8baa2345db1

المياه والوكالة الامريكية للتنمية الدولية تطلقان مشروع حوكمة قطاع المياه

ططط

أمير قطر يستقبل ولي العهد في الدوحة - صور

اون

إضراب اليوم الواحد.. 161 مدرسة وكالة توقفت عن التعليم اليوم

main_image5e7f961889330

اربد : 10 آلاف عمود فايبر لتجويد خدمة الانترنت

كراون

القطاع السياحي يبدأ بتلقي جرعة كورونا الثالثة .. غداً

0L5A2429

الوكيل ينشر النص الكامل لمشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_f8d39837bcb1d28fb8295839a434a20f

الغذاء والدواء: نُشجع انتاج دواء كورونا محلياً

غدددددددددددددد

الغذاء والدواء توجه بتسريع إجراءات إجازة المنتجات الغذائية قصيرة الأجل

0L5A1367 - Copy

السماح بإدخال كمية زيت زيتون محددة من الأراضي الفلسطينية

618a439731510

توقع إنتاج 1400 طن من زيت الزيتون في جرش الموسم الحالي

مستحضرات-التجميل-الضارة

الغذاء والدواء تضبط 30 موقعاً الكترونياً لبيع مستحضرات التجميل المخالفة

shutterstock_1660865671

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني