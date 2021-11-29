الغذاء والدواء: القائمة المتداولة عن غشاشي زيت الزيتون قديمة

الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة لم تصدر القائمة المتداولة أخيرا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "غشاشو زيت الزيتون، نقلًا عن الغذاء والدواء".

اضافة اعلان



وأوضح مهيدات، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة، اليوم الاثنين، أن القائمة قديمة تعود لعام 2017 ولا تمت لموسم زيت الزيتون الحالي بصلة.



ودعا إلى ضرورة تحرّي الدقة والرجوع للمؤسسة للتأكّد من صحة مثل هذه القوائم قبل تداولها، تجنبًا لتضليل المواطن والتشكيك بالمُنتج الوطني وأمانة التاجر أو المنشأة على حد سواء.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أية شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.