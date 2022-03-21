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الإثنين، 21-03-2022 12:28 م

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات عن بدء العمل بتطبيق الوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها اعتبارًا من اول نيسان.اضافة اعلان


ودعت المؤسسة في تعميم أصدرته سابقا الأطباء إلى مراجعة نقابة الأطباء للحصول على دفتر وصفات المستحضرات المخدرة، ومراجعة المؤسسة للحصول على دفتر الوصفات الطبية الخاصة، حيث ستتابع فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة خلال جولاتها الرقابية الدورية الإلتزام باستخدام هذه الوصفات وصرفها من الصيدليات.

وفي السياق ذاته، أصدرت المؤسسة نشرة توضيحية حول العلامات الأمنية للوصفات الطبية، سواء العلامات الأمنية المرئية مثل علامة الهولوجرام والعلامة الحرارية ومواصفاتها أو العلامات الأمنية غير المرئية إلا بالأشعة فوق البنفسجية.

ويشار إلى أن المؤسسة أطلقت مطلع العام 2022 مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات و نقابتي الصيادلة والأطباء.

وتدعو المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار بهذا الخصوص من خلال البريد الإلكتروني [email protected]  وموقع  المؤسسة الإلكتروني www.jfda.jo  وعبر الرقم: (065632000) .

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