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الثلاثاء، 03-01-2023 12:18 م

الغذاء والدواء: بسكويت "أوريو" في الاسواق الاردنية خالٍ من الكحول ودهن الخنزير

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الوكيل الإخباري - خاص
أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن مستوردات المملكة من " بسكويت أوريو" مصدرها دول إسلامية منها البحرين، ماليزيا، مصر وغيرها .

وأضافت في ردها على استفسار "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء حول وجود بسكويت "أوريو" (غير حلال) في أسواق المملكة بأن الدور التي نستورد منها المنتج لا تسمح باستخدام الكحول ودهن الخنزير كمادة أولية في الصناعات الغذائية.

وأكدت أن أي منتج مستورد يخضع إلى الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة حتى يثبت خلوه من الكحول .

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وجاء ذلك بعد طرح بسكويت "أوريو" غير حلال في دول مجاورة تم بيعها في أسواق تلك الدول .

 




 

 


 

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