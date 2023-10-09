الغذاء والدواء تؤكد خلو الأسواق المحلية من منتجات النيكوتين بشكل حلوى للأطفال

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



اضافة اعلان

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأسواق المحلية تخلو من منتجات تحتوي على النيكوتين وتباع على شكل حلوى للأطفال.واوضحت المؤسسة بتصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن المنتجات المحتوية على مادة النيكوتين، والتي تُستخدم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، تتطلب موافقة خاصة لتسجيلها لدى مديرية الدواء في المؤسسة، ولا تُباع إلا في الصيدليات بوجود وصفة طبية.واشارت المؤسسة أن استنادا إلى الأسس المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية، يمنع ورود أي منتج من منتجات التبغ والنيكوتين بشكل يشبه الغذاء