الغذاء والدواء تؤكد دعمها للصناعة الدوائية الوطنية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، دور المؤسسة الداعم للصناعة الدوائية الوطنية.

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جاء ذلك وفق بيان صحفي للمؤسسة اليوم الثلاثاء، خلال زيارة الدكتور مهيدات للشركة الدولية للدواء (مجموعة أكزانتيا).



وبين أن هذا الدور الداعم يأتي في سياق تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، على التوسع في إنتاج أصناف دوائية جديدة تلبي حاجة السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الدوائية وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها.



وأشار مهيدات إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتهدف إلى الوقوف على أي معيقات قد تواجه التصنيع الدوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن تطوير وتوسيع هذا القطاع الاستراتيجي.



بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عبد المنعم العلي، بجهود المؤسسة الداعمة للصناعة الدوائية الوطنية، والسعي المتواصل لتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع.



وقدّم العلي، عرضا موجزا عن الأصناف التي تنتجها الشركة وقدرتها الإنتاجية، ومراحل تطورها وخطط التوسع المستقبلية.

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