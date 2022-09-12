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الإثنين، 12-09-2022 03:41 م

الغذاء والدواء تبحث أوجه التعاون مع اتحاد الصيادلة العرب

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، والأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، الدكتور علي إبراهيم، اليوم الاثنين، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

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وقال الدكتور مهيدات، خلال استقباله الأمين العام، إن المؤسسة على استعداد تام عبر تجاربها وخبراتها للتعاون مع الاتحاد لخدمة الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيدا بدور الاتحاد لتحقيق رؤيته لتحقيق السوق العربية الأفريقية الدوائية المشتركة.


ولفت إلى أن مؤتمر الاتحاد المقبل سيشكل منصة حقيقية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والوصول إلى حلول مشتركة لأي تحديات.


بدوره، قال الدكتور إبراهيم إن مؤتمر الاتحاد العلمي الـ31 في مصر الشهر المقبل تحت شعار"دور التخصصات الصيدلية في الرعاية الصحية"، سيخرج بجملة توصيات مهمة من شأنها المساهمة في تحقيق السوق العربية الأفريقية الدوائية المشتركة، ودعم الصناعات الدوائية العربية من خلال فتح الأسواق العربية والأفريقية والدولية أمامها.


ويأتي اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد الأسبق وعضو هيئته الاستشارية الدكتور طاهر الشخشير، في إطار جهود مؤسسة الغذاء والدواء لتعزيز شراكاتها مع الجهات والهيئات الوطنية والعربية والدولية، بما يسهم في خدمة قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة.

 




 

 


 

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