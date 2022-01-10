الغذاء والدواء تثمّن دعم ألمانيا الاتحادية للمؤسسة

الوكيل الإخباري - ثمن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، لجمهورية ألمانيا الاتحادية دعمها للمؤسسة بمعدات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز وتقوية السلطة التنظيمية والرقابية للدواء.

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وأكد مهيدات خلال لقائه ممثلة السفير الألماني بعمان، مارلين برير، سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية؛ لما فيه تعزيز دور المؤسسة الريادي، ودعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية.



وفق بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، أكدت برير الشراكة الفاعلة التي تركز على دعم السلطة التنظيمية والرقابية للدواء، مشيدة بالجهود في تعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والدول الداعمة الصديقة.