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الأحد، 19-12-2021 01:39 م

الغذاء والدواء تجري 525000 فحصا مخبريا لمواد غذائية ودوائية خلال 2021

الغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، ان مختبرات المؤسسة أجرت ما مجموعه  525000 فحصا مخبريا لما يزيد عن 48802 عينة مواد غذائية محلية ومستوردة  و 9672 عينة من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من الشهر الجاري.

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وبين مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن مختبر الغذاء اجتاز 45 اختباراً للمقارنات البينية الدولية لإثبات الكفاءة المخبرية بنجاح، بينما اجتاز مختبر الرقابة الدوائية 3 اختبارات مماثلة منذ بداية العام الحالي، وذلك لغايات ضمان وتأكيد جودة التقارير المخبرية الصادرة عنها، وإصدار نتائج مخبرية ذات دقة عالية يعول عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات وبما يضمن سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية.


ويذكر أن الحليب ومنتجاته والحبوب والبقول ومنتجاتها تصدرت قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الغذاء وذلك بنسبة 20% و19% على التوالي من إجمالي العينات الواردة لمختبر الغذاء، في حين تصدرت معقمات الأيدي قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الرقابة الدوائية.


 




 

 


 

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