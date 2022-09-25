الغذاء والدواء تحتفل باليوم الصيدلي العالمي

الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الأحد، احتفالا باليوم الصيدلي العالمي، والذي جاء تحت شعار "متحدون في العمل من أجل عالم أكثر صحة" تكريما للصيادلة حول العالم ولدورهم الفعال في خدمة المجتمع مع نخبة من الصيادلة من مختلف القطاعات الصيدلانية في الأردن.

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وحذر الاحتفالية، ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة جميلة الراعبي ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ومؤسس النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان وعدد من عمداء كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية.



وسلطت هذه الاحتفالية الضوء على تفعيل دور الصيدلاني باليقظة الدوائية من خلال رصد الآثار الجانبية بعد تسويق الدواء مما يعزز دور الصيدلاني في الرعاية الصحية المتكاملة.



وأكد مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال كلمته التي ألقاها بهذه الاحتفالية، حرص المؤسسة على تطبيق أسس الممارسة الصيدلانية الجيدة ضمن جميع المهام التنظيمية المناطة بها مثل ممارسة التصنيع الجيد والممارسة الجيدة لليقظة الدوائية والممارسة السريرية الجيدة الأمر الذي يتطلب وجود كوادر صيدلانية مدربة تمتلك مستوىً عالٍ من الخبرة وبالشراكة مع الأكاديمين المتميزين في كليات الصيدلة لاكتساب خبراتهم.



وأضاف أن وجود سلطة رقابية يعد ركيزة أساسية لأي نظام صحي متطور قادر على توفير الخدمات الصحية المتميزة بما فيها الارتقاء بالصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز مستوى الثقة بها على المستوى الوطني ويفتح لها أبواب التصدير إلى جميع أنحاء العالم كما يمكن لتلك الصناعة من الاستجابة السريعة لأي طارىء يهدد الصحة العامة.