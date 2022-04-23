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السبت، 23-04-2022 12:32 م

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

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الوكيل الإخباري - حذّرت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء المواطنين عند شراء حلويات القطايف من الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان الكريم. 

وقالت المؤسسة إنه يجب التأكد من نظافة وسلامة العبوات المستخدمة في تعبئة القطايف، اضافة إلى سلامة السطح المستخدم في عملية التصنيع. 

ودعت المؤسسة إلى عدم شراء القطايف المكشوفة والمعروضة على الرصيف  والمعرّضة للاغبرة. 

وأكدت أنها تتابع وتراقب الاسواق من خلال فرق التفتيش في كل أرجاء المملكة.

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