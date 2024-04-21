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الغذاء والدواء .. تحذير هام من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة - اسماء

الأحد، 21-04-2024 11:23 ص

الغذاء والدواء .. تحذير هام من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة - اسماء

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الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة تروج إلكترونيا بادعاءات علاجية مضللة منها تنظيف القصبات الهوائية والرئتين، والتسكين الموضعي لألم العضلات، وتخفيف ألم مفصل الركبة، وعلاج الأكزيما والصدفية، والبواسير.

ودعت المؤسسة في تحذير أصدرته اليوم، إلى الحذر من شراء هذه المستحضرات كون تركيبتها ومكوناتها مجهولة وغير مضمونة المأمونية مما قد يسبب مضاعفات ومشاكل صحية، وتحمل المستحضرات المذكورة الأسماء التجارية التالية: 

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‏-Cleansing Spray Oveallgo Herbal Lung
والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لتنظيف القصبات الهوائية والرئتين
‏ -Reverse Health Care Solution for Muscles and Bones Spray
والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه كمسكن موضعي للعضلات
‏-Knee Pain Relief Cold Compress Gel Spray 
والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لتخفيف ألم مفصل الركبة
‏-Eczema & Psoriasis Spray 
والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لعلاج الأكزيما والصدفية
‏ -Herbal Hemorrhoids Sprat Spray 
والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه في حالات البواسير


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رصدت إعلانات تروج لهذه المستحضرات عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حملة رقابية نوعية استهدفت متابعة إعلانات المستحضرات وإحالة الصفحات الإلكترونية المروجة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام.


إلى ذلك، دعت المؤسسة إلى ضرورة شراء مثل هذه المستحضرات من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى، بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] و عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


 




 

 


 

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