الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في مركز المؤسسة الرئيسي وكافة فروعها في مختلف مناطق الأردن، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

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وأشار مدير عام المؤسسة نزار مهيدات إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، المشغل والمطور الرسمي لنظام (إي فواتيركم) بإشراف من البنك المركزي الأردني، "ستطلق قريبا التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني للرسوم المترتبة على الخدمات التي تقدمها المؤسسة".



وأضاف أنه ومع هذا التحول الكامل الإلكتروني بإمكان متلقي الخدمة الدفع عن طريق قنوات إي فواتيركم المختلفة، والتي تشمل التطبيق الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات البنوك المختلفة، بالإضافة إلى نوافذ الدفع الخاصة في البنوك والوكلاء ومحلات الصرافة ومكاتب البريد الأردني.



واعتبارا من تاريخه، سيتم وقف تقديم خدمة الدفع من خلال الصناديق الخاصة باستيفاء الرسوم المترتبة على الخدمات في مركز المؤسسة الرئيسي وكافة فروعها في مختلف مناطق المملكة وحصر تقديمها إلكترونيا.