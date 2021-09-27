الغذاء والدواء تحيل مصانع ومنشآت للإدعاء العام

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في محافظة الزرقاء ضبطت ثلاثة أطنان من الطحين والقمح والبهارات تحتوي على حشرات وسوس داخل مستودعات أحد المصانع.

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وأوضح أنه تم التحفظ عليها تمهيدًا لإتلافها كما تم إغلاق المصنع تحفظيًا وتنظيم ضبط بالسلبيات الحرجة لغايات تحويل أصحاب العلاقة للإدعاء العام.

وأضاف مهيدات أن كوادر التفتيش تمكنت كذلك من ضبط و إتلاف نصف طن من الدجاج والكبدة منتهية الصلاحية في أحد محال بيع المجمدات في الزرقاء، مبينًا أنه تم إغلاق المنشأة وتحويل أصحاب العلاقة للإدعاء العام.



وفي السياق ذاته، أشار مهيدات إلى أنه تم إتلاف تسعة أطنان من الألبان والأجبان لمخالفتها القواعد الفنية الخاصة بالمنتج ضبطت داخل أحد مصانع الأجبان والألبان في الزرقاء حيث أحالت المؤسسة القائمين على المصنع للادعاء العام.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة الغذاء وبما يكفل حماية صحة المواطن وسلامته من خلال الرقابة المستمرة والحد من الممارسات السلبية المتعلقة بسلامة وجودة المواد الغذائية.



هذا وتدعو المؤسسة الأخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم:

(0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080)

