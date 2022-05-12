الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

الوكيل الإخباري - أدرجت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال الكوادر الفنية المختصة في قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية – مديرية الدواء، المواد الاولية "السلائف الكيميائية" التالية:

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