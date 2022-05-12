الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تعلن رسمياً بدء انتاج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم

الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

عباس يقرر منح شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس

عروسان أمريكيان يشعلان النار بجسديهما لسبب غريب!

مجلس الأمة يقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن من القمح

التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة 3.1 مليار دينار في نيسان الماضي

الخميس، 12-05-2022 12:47 م

الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

tbl_articles_article_29990_402ec74736b-14df-4941-acbc-e10aa7c2e38e


الوكيل الإخباري - أدرجت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال الكوادر الفنية المختصة في قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية – مديرية الدواء، المواد الاولية "السلائف الكيميائية" التالية: 

اضافة اعلان


(4-AP) (4-anilinopiperidine)

 (1-boc-4-AP) (1-boc-4-anilinopiperidine)

Norfentanyl

ضمن جدول رقم (11) من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016  وتعديلاته.

وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن ذلك جاء تماشيًا مع توصية الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات وعلى ضوء دراسة هذه المواد علميًا وامكانية استخدامها في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لا سيما الفنتانيل وعدد من نظائره والتي تؤدي إلى مشاكل صحية واجتماعية عامة خطيرة مما يستدعي إخضاعها لتدابير رقابية تمنع استخدام هذه المادة لأغراض غير مشروعة.

وأضاف، أن المؤسسة تراجع جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية دوريًا لإضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر او انها تدخل في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فضلًا عن متابعة ومواكبة المستجدات الدولية في إدراج مواد السلائف الكيميائية لغايات ضبط ومراقبة الإتجار المشروع بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وضمان تداولها حصريًا للأغراض والإحتياجات الطبية والعلمية المشروعة وحظر إساءة استعمالها لغايات تتجاوز النطاق المشروع.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كعكة-اليورانيوم

الحكومة تعلن رسمياً بدء انتاج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم

2856_large

الوسطية يتدارس دمج عدد من أحزاب التيار

4bd1b93f-حليب

مطالب بتحديد سقوف سعرية للحليب الطازج و وزارة الصناعة توضح

دددد

الثقافة والملكية الأردنية للأفلام يجددان مذكرة تفاهم مشروع قافلة أفلام الأطفال

image

الشمالي يفتتح مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت

M63A1569

التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

أخبار متعلقة
52022415226973818175

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

306584_12_1603872914

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

127-132843-tips-diabetics-ramadan_700x400

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

ac166dde-أدوية-تنحيف-1

اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

فففف

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

1649771541764

جولات رقابية على الأسواق وتحرير مخالفات في الرصيفة