الغذاء والدواء تُدرج 3 مواد أولية على جداول المواد المخدرة - أسماء

الوكيل الإخباري - أدرجت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال الكوادر الفنية المختصة في قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية – مديرية الدواء، المواد الاولية "السلائف الكيميائية" التالية:
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(4-AP) (4-anilinopiperidine)
(1-boc-4-AP) (1-boc-4-anilinopiperidine)
Norfentanyl
ضمن جدول رقم (11) من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته.
وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن ذلك جاء تماشيًا مع توصية الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات وعلى ضوء دراسة هذه المواد علميًا وامكانية استخدامها في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لا سيما الفنتانيل وعدد من نظائره والتي تؤدي إلى مشاكل صحية واجتماعية عامة خطيرة مما يستدعي إخضاعها لتدابير رقابية تمنع استخدام هذه المادة لأغراض غير مشروعة.
وأضاف، أن المؤسسة تراجع جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية دوريًا لإضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر او انها تدخل في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فضلًا عن متابعة ومواكبة المستجدات الدولية في إدراج مواد السلائف الكيميائية لغايات ضبط ومراقبة الإتجار المشروع بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وضمان تداولها حصريًا للأغراض والإحتياجات الطبية والعلمية المشروعة وحظر إساءة استعمالها لغايات تتجاوز النطاق المشروع.
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