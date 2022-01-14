"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن الشركة المنتجة لعقار مونوفير المستخدم لعلاج مصابي كورونا، قدمت وثائق للمؤسسة لإجازة استخدامه، لكنه متداول في الصيدليات في الأردن وفق بند "سماح استيراد" وهو إجراء قانوني.

اضافة اعلان



وأضاف مهيدات، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن "سماح استيراد" الدواء للأردن يأتي لتأمين المخزون الوطني من الدواء، مؤكدا أن توافره في الأردن بكميات بسيطة.



وبيّن أن الإجراء قانوني وفق بند "سماح استيراد"، وعند تداول الدواء في السوق ليس بالضرورة أن يكون مسجلا لدى المؤسسة.