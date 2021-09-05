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الغذاء والدواء تدعو إلى عدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن غير الموثوقة

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الأحد، 05-09-2021 03:57 م

الغذاء والدواء تدعو إلى عدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن غير الموثوقة

تجميل


الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواطنين إلى عدم شراء المستحضرات التجميلية من الأماكن والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة، وشرائها من الأماكن المُخصصّة لبيعها.

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وطالبت المؤسسة ، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، المواطنين بعدم التردّد بالتواصل مع المؤسسة في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار للتأكد من حصول هذه المستحضرات على إجازة تداول أصوليا من قبل المؤسسة، أو شكوى حول تلك المنتجات وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم (0795632000).


وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية تخضع لرقابة مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة.


وأشار إلى أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن تسجيل المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، والموافقة على إجازة تداولها بالسوق المحلي، سواء المستورد منها أو المصنّع تصنيعا محليا.


وبيّن أن المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المستحضرات التجميلية تخضع لرقابة المؤسسة من خلال التدقيق عليها والسماح باستيرادها، والسماح باستيراد المستحضرات التجميلية و الحاصلة على إجازة تداول من قبل المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كونها الجهة المعنية بالمستحضرات المزورة والمقلدة.

 

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