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الأحد، 10-10-2021 11:53 ص

الغذاء والدواء تدعو لتوطين صناعة بدائل الأدوية الحيوية

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الوكيل الاخباري- دعا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إلى توطين صناعة بدائل الأدوية الحيوية.

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وأكد مهيدات، خلال زيارته ووفد مرافق له من المؤسسة، مصنع شركة اتقان للصناعات الدوائية، دعم المؤسسة لتحفيز توجه مصانع الأدوية الوطنية نحو صناعة بدائل الأدوية الحيوية، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، وتسريع تسجيل هذه الأصناف وبما يضمن تلبية حاجة السوق المحلي منها، وتوفرها بأسعار مناسبة للمرضى.


وأضاف وفق بيان صادر عن الغذاء والدواء اليوم الأحد، ان المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية؛ ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني.


من جهته، أثنى المدير العام لشركة اتقان الدكتور عبد الناصر سيجري، على الدور المتميز الذي تقوم به المؤسسة لدعم الصناعة الدوائية المحلية، ودعم الاستثمار الخارجي.


وأشار إلى أن الشركة تعمل على المساهمة في انتاج أدوية نوعية، مثل "الأدوية البيولوجية وأدوية التقانة الحيوية"، الأمر الذي يساهم مباشرة بتوطين التكنولوجيا وتطويرها محليا وبكوادر وطنية.


واوضح البيان، ان الزيارة تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية المستمرة التي تنفذها المؤسسة ضمن خطة عملها الاستراتيجية لدعم قطاع الصناعة الدوائية الوطنية، واستطلاع احتياجات مصانع الأدوية وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع وبما يخدم المصلحة الوطنية، حيث شملت جولة ميدانية للاطلاع على آلية سير العمل في موقع التصنيع.

 

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