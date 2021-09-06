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الغذاء والدواء ترفع نسبة استهداف المواد المعدة للتلامس مع الغذاء

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الإثنين، 06-09-2021 04:23 م

الغذاء والدواء ترفع نسبة استهداف المواد المعدة للتلامس مع الغذاء

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة رفعت نسبة استهداف المواد المُعدّة للتلامس مع الغذاء، سواء المحلية منها أو المستوردة، وفحصها في مختبرات معتمدة للتأكد من مأمونية تلامسها.

وأوضح مهيدات، في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء جاء لغايات تعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش على هذه المواد بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، بحيث لا تشكّل أية خطورة على صحة المواطن أو تأثيرا على سلامة المادة الغذائية.

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