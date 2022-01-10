الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

رؤية الخصاونة لمدينة إدارية جديدة يُعيد للأذهان مساعي حكومية سابقة باءت بالفشل

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

الإثنين، 10-01-2022 01:48 م

الغذاء والدواء تستضيف ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان

ل


الوكيل الإخباري - أعرب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال استضافته ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان مارلين برير عن تقديره لدعم جمهورية ألمانيا الإتحادية المتمثل في تقديم معدات وأجهزة تكنولوجيا معلومات للمؤسسة لتعزيز وتقوية السلطة التنظيمية والرقابية للدواء.

اضافة اعلان


وأكد مهيدات على سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية  لما فيه تعزيز دور المؤسسة الريادي ودعم الصناعات الوطنية الغذائية و الدوائية والمستلزمات الطبية. 


من جهتها ثمنت ممثل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان مارلين برير هذه الشراكة الفاعلة التي تركز على دعم السلطة التنظيمية والرقابية للدواء، مشيدة بجهود المؤسسة  لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والدول الداعمة الصديقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0042

1291 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1641816998393

الغذاء والدواء تثمّن دعم ألمانيا الاتحادية للمؤسسة

بنزين1

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

M63A0051

الضمان : التعديلات المقترحة تحمي المشتركين

96

رؤية الخصاونة لمدينة إدارية جديدة يُعيد للأذهان مساعي حكومية سابقة باءت بالفشل

ث

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

أخبار متعلقة
9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء تجري 525000 فحصا مخبريا لمواد غذائية ودوائية خلال 2021

12202115161932997743777

"العلوم والتكنولوجيا" تحصد 3 مراكز بمسابقة CTFJO

12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

لحوم

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

12202114111146645457619

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء