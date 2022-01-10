الغذاء والدواء تستضيف ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان

الوكيل الإخباري - أعرب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال استضافته ممثل عن سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان مارلين برير عن تقديره لدعم جمهورية ألمانيا الإتحادية المتمثل في تقديم معدات وأجهزة تكنولوجيا معلومات للمؤسسة لتعزيز وتقوية السلطة التنظيمية والرقابية للدواء.

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وأكد مهيدات على سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية لما فيه تعزيز دور المؤسسة الريادي ودعم الصناعات الوطنية الغذائية و الدوائية والمستلزمات الطبية.



من جهتها ثمنت ممثل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في عمان مارلين برير هذه الشراكة الفاعلة التي تركز على دعم السلطة التنظيمية والرقابية للدواء، مشيدة بجهود المؤسسة لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والدول الداعمة الصديقة.

