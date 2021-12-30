الغذاء والدواء تستقطب المكاتب الإقليمية للشركات الدوائية العالمية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على دعم المؤسسة لاستقطاب المكاتب العالمية والإقليمية للشركات الدوائية العالمية البحثية لما في ذلك من تعزيز الأمن الدوائي وتوفير المستحضرات الدوائية المبتكرة ومما يعزز الدور الرائد للأردن كمقصد للسياحة العلاجية ورفد عجلة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل للكفاءات الأردنية في هذا المجال.

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وأضاف خلال زيارته ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إلى المكتب الإقليمي لشركة فيرنج (الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا) أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات واللقاءات الدورية التي تعقدها المؤسسة مع مختلف الفعاليات الدوائية للوقوف على احتياجاتها وبحث السبل والإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الدوائي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمتين مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات المتقدمة والسياحة العلاجية لا سيما وأن الأردن يتمتع ببيئة تشريعية واقتصادية متقدمة وموقع جغرافي مميز، مما جذب مكاتب إقليمية لشركات دوائية عالمية.



وقدم فريق شركة فرينج للأدوية (الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا) خلال الزيارة وبحضور مدراء ورؤساء أقسام المؤسسة المعنيين، شرحاً عن الشركة ومكتبها الإقليمي والذي تم تأسيسه منذ عام 1996 واستمر بالنمو والتطور بمسؤولياته حتى أصبح يغطي 66 دولة في الشرق الأوسط و افريقيا وتركيا وينبثق عنه ثلاثة مكاتب فرعية وتواجد مباشر ب 26 دولة وتوفر حوالي 300 منتجاً دوائياً.



ولفت فريق الشركة إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء مصدر فخر للمواطن للمهنية العالية والعمل على مواكبة أعلى المعايير الدولية والتي ساهمت في السمعة العالمية للقطاع الدوائي التي يتمتع بها الأردن والتي تعتبر من أنجح القطاعات المحلية.



وشملت الزيارة جولة ميدانية في أقسام الشركة للإطلاع على آلية عملها، والاستماع لشرح حول مسؤولياتها وطريقة إدارتها لأسواق المنطقة.



ويذكر أن شركة فيرنج هي شركة مستحضرات صيدلانية بيولوجية بحثية تأسست في السويد عام 1950، ومقرها الرئيسي في سويسرا وتتواجد في 130 بلدًا حول العالم تستخدم الأدوية المبتكرة الخاصة بالمساعدة على الإخصاب وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والأورام.

