الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن : تخفيض الرسوم الجمركية يحد من حالات التهريب

مدير الأمن العام يرعى حفل توزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2021

أبو فرسخ: انتشار أوميكرون سيؤدي للقضاء على كورونا.. والأردن قد يسجل 15 ألف إصابة يومياً

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رصد 7 ملايين دينار لشراء اجهزة تعلّم عن بُعد في 2022

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": نتابع تفاصيل جريمة مقتل أردنية على يد زوجها في إيرلندا

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي اللجنة البارالمبية

قرار قضائي بحبس 5 أشخاص أصدروا شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

ورشة حول تقييم واقع الخدمات السياحية والبلدية في الكرك

الخميس، 30-12-2021 03:14 م

الغذاء والدواء تستقطب المكاتب الإقليمية للشركات الدوائية العالمية

الغذاء والدواء


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على دعم المؤسسة لاستقطاب المكاتب العالمية والإقليمية للشركات الدوائية العالمية البحثية لما في ذلك من تعزيز الأمن الدوائي وتوفير المستحضرات الدوائية المبتكرة  ومما يعزز الدور الرائد للأردن كمقصد للسياحة العلاجية ورفد عجلة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل للكفاءات الأردنية في هذا المجال.

اضافة اعلان


وأضاف خلال زيارته ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إلى المكتب الإقليمي لشركة فيرنج (الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا) أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات واللقاءات الدورية التي تعقدها المؤسسة مع مختلف الفعاليات الدوائية للوقوف على احتياجاتها وبحث السبل والإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الدوائي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمتين مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات المتقدمة والسياحة العلاجية لا سيما وأن الأردن يتمتع ببيئة تشريعية واقتصادية متقدمة وموقع جغرافي مميز، مما جذب مكاتب إقليمية لشركات دوائية عالمية. 


وقدم فريق شركة فرينج للأدوية (الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا) خلال الزيارة وبحضور مدراء ورؤساء أقسام المؤسسة المعنيين، شرحاً عن الشركة ومكتبها الإقليمي والذي تم تأسيسه منذ عام 1996 واستمر بالنمو والتطور بمسؤولياته حتى أصبح يغطي 66 دولة في الشرق الأوسط و افريقيا وتركيا وينبثق عنه ثلاثة مكاتب فرعية وتواجد مباشر ب 26 دولة وتوفر حوالي 300 منتجاً دوائياً.


ولفت فريق الشركة إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء مصدر فخر للمواطن للمهنية العالية والعمل على مواكبة  أعلى المعايير الدولية والتي ساهمت في السمعة العالمية للقطاع الدوائي التي يتمتع بها الأردن والتي تعتبر من أنجح القطاعات المحلية.


وشملت الزيارة جولة ميدانية في أقسام الشركة للإطلاع على آلية عملها، والاستماع لشرح حول مسؤولياتها وطريقة إدارتها لأسواق المنطقة.


 ويذكر أن شركة فيرنج هي شركة مستحضرات صيدلانية بيولوجية بحثية تأسست في السويد عام 1950، ومقرها الرئيسي في سويسرا وتتواجد في 130 بلدًا حول العالم تستخدم الأدوية المبتكرة الخاصة بالمساعدة على الإخصاب وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والأورام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202130102936134987596

تجارة الأردن : تخفيض الرسوم الجمركية يحد من حالات التهريب

12202123173731721716093

مدير الأمن العام يرعى حفل توزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2021

19_2021-637746552190273122-27

أبو فرسخ: انتشار أوميكرون سيؤدي للقضاء على كورونا.. والأردن قد يسجل 15 ألف إصابة يومياً

1220214105726475457475

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

WhatsApp Image 2021-12-30 at 4.45.04 PM

مستشفى الملك المؤسس يشترط جرعتي المطعوم لاستقبال المرضى

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
f

منظمة النهضة(أرض) تطلق تقرير "التكيف مع كوفيد-19 في الأردن: مقاربة الأمن البشري من منظور النوع الاجتماعي"

w

الأردن يشارك في المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب

60d4f10e87ce5

الطاقة لـ " الوكيل" : إتمام احالة عطاء مشروع الربط الكهربائي مع العراق

9789678578698

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة

d4705836-1cad-4e0b-9c57-25839e358d01

الخرابشة: فرص استثمارية امام شركات الطاقة المتجددة

الغذاد والدواء

اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية