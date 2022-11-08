الغذاء والدواء تشارك في أسبوع السلامة الدوائية

الوكيل الإخباري - تشارك المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات مع الهيئات التنظيمية للأدوية وشركائهم من 82 دولة في جميع أنحاء العالم في الدورة السنوية السابعة لحملة وسائل التواصل الاجتماعي العالمية – أسبوع السلامة الدوائية "MedSafetyWeek" والتي تستمر من 7 - 13 من تشرين الثاني من كل عام، بتنظيم من مركز أوبسالا الدولي (UMC) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وبدعم من أعضاء التحالف الدولي لسلطات تنظيم الأدوية (ICMRA) .

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وأشار مهيدات إلى أن مركز اليقظة الدوائي الأردني في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلا بقسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية يقوم بجمع وتنظيم والتحقيق من تقارير الآثار الجانبية المشتبه بها، مشيرا إلى أن المركز منذ إنشائه عام 2002 ساهم في تحديد العديد من مشكلات السلامة التي لم يتم التعرف عليها سابقًا على أنها مرتبطة بدواء معين حتى تلقى المركز معلومات من تقارير الإبلاغ.



وأكد على أنه من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية إلى المركز الأردني لليقظة الدوائية في المؤسسة، تتم المشاركة بشكل فعال في تحديد مشكلات المأمونية المستجدة، بحيث يمكن للمؤسسة بناء عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.