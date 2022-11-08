الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

الضمان توضح حول صرف السلف للمتقاعدين

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري في أول منخفض جوي

كريشان: لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه

بالفيديو.. فيضان وادي بمحمية الأزرق منذ عامين بسبب غزارة الامطار

الإفتاء تعلن عن مسابقة لاختيار عدد من المفتين - رابط التقديم

صور و فيديو - غرق مركبات بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

نصائح للأردنيين حول القيادة الآمنة أثناء هطول المطر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ضبط حدث يقود مركبة شحن بعكس اتجاه السير

ترامب: ترقبوا إعلانا كبيرا جدا في 15 نوفمبر

الثلاثاء، 08-11-2022 12:19 م

الغذاء والدواء تشارك في أسبوع السلامة الدوائية

617522881c14b


الوكيل الإخباري - تشارك المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات مع الهيئات التنظيمية للأدوية وشركائهم من 82 دولة في جميع أنحاء العالم في الدورة السنوية السابعة  لحملة وسائل التواصل الاجتماعي العالمية – أسبوع السلامة الدوائية "MedSafetyWeek" والتي تستمر من  7 - 13 من تشرين الثاني من كل عام، بتنظيم من مركز أوبسالا الدولي (UMC) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وبدعم من أعضاء التحالف الدولي لسلطات تنظيم الأدوية (ICMRA) .

اضافة اعلان


وأشار مهيدات إلى أن مركز اليقظة الدوائي الأردني في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلا بقسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية يقوم بجمع وتنظيم والتحقيق من تقارير الآثار الجانبية المشتبه بها، مشيرا إلى أن المركز منذ إنشائه عام 2002 ساهم في تحديد العديد من مشكلات السلامة التي لم يتم التعرف عليها سابقًا على أنها مرتبطة بدواء معين حتى تلقى المركز معلومات من تقارير الإبلاغ.

وأكد على أنه من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية إلى المركز الأردني لليقظة الدوائية في المؤسسة، تتم المشاركة بشكل فعال في تحديد مشكلات المأمونية المستجدة، بحيث يمكن للمؤسسة بناء عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Mutah22

جامعة مؤتة تنظم ورشة حول مكافحة المخدرات

0L5A9380

الضمان توضح حول صرف السلف للمتقاعدين

442636_1_1643026372

كريشان: لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه

حكحكححح

بالفيديو.. فيضان وادي بمحمية الأزرق منذ عامين بسبب غزارة الامطار

474941_1_1667811405

الإفتاء تعلن عن مسابقة لاختيار عدد من المفتين - رابط التقديم

IMG_3823

نصائح للأردنيين حول القيادة الآمنة أثناء هطول المطر

أخبار متعلقة
6368f1d524e42

الغذاء والدواء: 11 مؤسسة غذائية وطنية حصلت على شهادة الثقة هذا العام

311595682_489578239874833_1797517689492042733_n

مهيدات: مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي نهج تشاركي

10202218124044756432420

الغذاء والدواء: فرق لتتبع ومراقبة تعبئة وتخزين عبوات زيت الزيتون

6312496ab6e19

البلبيسي: متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً

720226122841767048098

الوطني للأوبئة يبحث تعزيز استراتيجية الصحة الرقمية

صسصسسسسس

الغذاء والدواء توضح بشأن أدوية سعال الأطفال صدر حولها تنبيه عن تلوثها