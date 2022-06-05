الغذاء والدواء تشارك في المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول

الوكيل الاخباري - ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، وفد المؤسسة المشارك في المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا".



ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى تعزيز التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي، وفق بيان صادر عن الغذاء والدواء، اليوم الأحد.

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