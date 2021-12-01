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الأربعاء، 01-12-2021 08:09 م

الغذاء والدواء تطلق حملة عبوات آمنة لغذاء آمن

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 الوكيل الاخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حملة الاستخدام الآمن للمنتجات الورقية والكرتونية الملامسة للغذاء تحت شعار "عبوات آمنة.. لغذاء آمن".

ويأتي إطلاق الحملة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والمركز الوطني للتعبئة والتغليف ومنظمة التغليف العالمية، وضمن جهود المؤسسة؛ لضمان مأمونية تلامس هذه المواد مع الغذاء؛ بحيث لا تشكل خطورة على صحة المستهلك أو تؤثر على سلامة المادة الغذائية، واستكمالا لحملات التوعية والتثقيف بإرشادات الاستخدام الآمن لهذه المواد الموجهة للعاملين في المنشآت الغذائية، ولمفتشي المؤسسة، ومفتشي الجهات الأخرى المعنيين.

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