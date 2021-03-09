الغذاء والدواء تطلق رابط الكتروني خاص للاستفسارات عن الأغذية الخاصة والمكملات

الوكيل الاخباري -
أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رابط لنموذج الكتروني خاص باستقبال استفسارات واسئلة و إبلاغات المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية حول الاعلانات الخاصة بالأدوية والغذاء (الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية) والمستلزمات الطبية والرد عليها خلال يومين من تاريخ استلامه كحد اقصى تحت اسم " CheckF&Dads ".اضافة اعلان
وتهدف المؤسسة من خلاله إلى زيادة التفاعل بين المؤسسة والمواطنين و تعزيز دورها التوعوي في مجال الغذاء والدواء و المستلزمات الطبية.
و تدعو المواطنين الاعزاء الى تقديم اي استفسار او ابلاغ للمؤسسة من خلاله
الرابط الالكتروني
http://www.jfda.jo/DetailsPage/Ar/NewsDetails.aspx?PID=1849