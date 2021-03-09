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الثلاثاء، 09-03-2021 03:35 م

الغذاء والدواء تطلق رابط الكتروني خاص للاستفسارات عن الأغذية الخاصة والمكملات

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الوكيل الاخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رابط لنموذج الكتروني خاص باستقبال استفسارات واسئلة و إبلاغات المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية حول الاعلانات الخاصة بالأدوية والغذاء (الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية) والمستلزمات الطبية والرد عليها خلال يومين من تاريخ استلامه كحد اقصى تحت اسم " CheckF&Dads ".
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وتهدف المؤسسة من خلاله إلى زيادة التفاعل بين المؤسسة والمواطنين و تعزيز دورها التوعوي في مجال الغذاء والدواء و المستلزمات الطبية.

و تدعو المواطنين الاعزاء الى تقديم اي استفسار او ابلاغ للمؤسسة من خلاله
الرابط الالكتروني 
http://www.jfda.jo/DetailsPage/Ar/NewsDetails.aspx?PID=1849

 




 

 


 

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