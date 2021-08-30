الغذاء والدواء تطلق صفحتها على موقع التواصل المهني لينكد إن

الوكيل الاخباري - أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، عن اطلاق المؤسسة صفحتها على موقع التواصل المهني لينكد إن.



وأكد مهيدات، وفق بيان صحفي، اليوم الاثنين، حرص المؤسسة على نهج التواصل الدائم مع المواطنين ومتلقّي الخدمة، وسبل تعزيز القنوات المهنية للتواصل مع المهنيين، والمعنيين بقطاعي الغذاء والدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية والمواد ذات العلاقة .

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