الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

الوكيل الإخباري - تستكمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تطوير فحوصات الملوثات بما فيها متبقيات الأدوية البيطرية، والتي أطلقها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات .

اضافة اعلان

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز سلامة الغذاء من خلال إجراء فحوصات مخبرية متخصصة وإصدار شهادات مخبرية توثق جودة المنتجات وتساهم بفتح أسواق جديدة وإنتاج قاعدة بيانات علمية مرجعية موثوقة في المؤسسة لغايات البحث والتطوير وتعزيز التجارة العادلة وحماية المستهلكين ورفع جودة المنتجات في السوق الأردني والأسواق التصديرية.



وتؤطر المؤسسة لتبادل الخبرات من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة مشتركة حول الفحوصات ومواضيع سلامة الغذاء المستهدفة.

